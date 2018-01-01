Хью Джекман намекнул на возвращение Росомахи

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Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи /Flickr

Голливудский актер Хью Джекман совсем недавно дал интервью изданию People, в котором намекнул (а возможно и анонсировал) на возвращение своего супергеройского персонажа Росомахи в кино.

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Хью рассказал ведущему, что Росомаха точно может вернуться на экраны, ведь кто-то должен купить на него права, однако пока он не знает, кто именно. К тому же, актер добавил, что Райан Рейнольдс, исполняющий роль Дэдпула, постоянно подкалывает его и зовет сняться вместе, чтобы в одном фильме схлестнулись их персонажи. Однако сам он не думает, что людям это будет интересно, хотя, по его словам, возможно камео Росомахи в Дэдпуле. Все движется к этому - заявил Джекман.

Райан и Хью постоянно вступают в шуточные перепалки в Твиттере, а также, несмотря на то, что Джекман отказывался принять участие в лентах о Дэдпуле, его персонаж все же там появлялся - в монтажных склейках из других картин, а также в болтовне главного героя, который неоднократно над ним подшучивал.

Логан /Flickr

Дэдпул /Flickr

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Последний раз Росомаха появлялся на экране в сольном фильме Логан, который был назван последним для этого персонажа. Однако сам Хью Джекман уже сообщал, что готов вернуться к роли, если героя примкнут к киновселенной Marvel.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер новой версии Дэдпула