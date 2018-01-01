Рождественский наемник: Вышел трейлер новой версии Дэдпула

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Жил-был Дэдпул /Flickr

Обе части фильмов о болтливом наемнике имели рейтинг 18+, но, несмотря на это, оказались крайне популярными и довольно прибыльными. Теперь же создатели вместе с Райаном Рейнольдсом собираются выпустить рождественскую версию фильма Дэдпул 2, которая будет с детским рейтингом 13+.

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В фильме Жил-был Дэдпул уже не будет обилия крови и матерных выражений, однако новая версия ленты будет дополнена новыми сценами, например, одна из них копирует сказку Принцесса-невеста (актер тоже оттуда), а в другой болтливый наемник общается с пожилой парочкой. Картина выйдет к Рождеству, поэтому будет пропитана праздничным духом!

Жил-был Дэдпул выйдет в мировой прокат 12 декабря. Появится ли она в Украине - пока неизвестно.

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