Вышел финальный трейлер блокбастера Аквамен

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Вышел трейлер Аквамена /Flickr

Грядущая масштабная картина об участнике Лиги Справедливости, и одном из самых популярных героев комиксов DC в целом, выйдет на большие экраны уже совсем скоро. На официальном YouTube-канале студии Warner Brothers состоялась премьера финального трейлера блокбастера Аквамен.

Официальный постер Аквамен /Flickr

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Лента о становлении Артура Карри, который в дальнейшем должен будет предотвратить войну двух миров - подводного и земного - ожидается многими фанатами жанра. Помимо обилия качественных спецэффектов, экшн-сцен и многообещающего сюжета, в ленте также присутствует множество знаменитых актеров - Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Николь Кидман и другие. Именно на этот блокбастер делают ставку зрители, надеясь, что именно Аквамен сможет спасти киновселенную DC.

Николь Кидман в фильме Аквамен /Flickr

Аквамен устроит наводнение в украинских кинотеатрах уже 13 декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер ремейка фильма 1+1: Неприкасаемые