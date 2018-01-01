Вышел трейлер ремейка фильма 1+1: Неприкасаемые

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Трейлер фильма 1+1: Голливудская история /facebook.com/TheUpsideFilm

Французская комедия 1+1: Неприкасаемые стала настоящим прорывом и до сих пор занимает лидирующие места в различных ТОПах. Голливуд не пропустил мимо такой эффектный успех и решил его повторить, сняв ремейк с известными актерами.

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Лента о дружбе и о том, что жизнь многогранна, обзавелась новым трейлером, в котором зритель может ознакомиться с новой версией товарищества аристократа, вынужденного сесть в инвалидное кресло, а также молодого парня, который начинает за ним ухаживать и открывать ему совершенно новый мир.

В голливудской версии главных героев воплотили Брайан Крэнстон, Кевин Харт и Николь Кидман. Лента выйдет на большие экраны уже 20 января 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер Дамбо от Тима Бертона