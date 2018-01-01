Сказочная страна: Вышел долгожданный трейлер Дамбо от Тима Бертона

Поделись







Официальный постер фильма Дамбо /facebook.com/WaltDisneyStudios

Режиссер Тим Бертон умеет по-настоящему окунуть в красочный и волшебный мир, передавая сказочную атмосферу своему зрителю. Его новым грядущим фильмов стал Дамбо - ремейк того самого популярного диснеевского мультика о слоненке, умеющем летать.

Дамбо 1941 года /Flickr

Читай также: Забавные зверушки: Вышел трейлер Тайной жизни домашних животных 2

Картина расскажет о семье бывшей цирковой знаменитости, которые опекают недавно родившегося слоненка с большими ушами. Над ним все начинают шутить, пока не узнают, что он умеет летать. И тогда на нем хотят заработать денег, а также сделать из него главную звезду нового шоу под названием Сказочная страна.

Судя по трейлеру, картина выйдет красочной и яркой, с множеством привлекательных спецэффектов, а также с трогательными моментами. Кажется, что Бертон по-другому и не умеет, особенно, когда лента с таким размахом собирает в себе грандиозный актерский состав в лице Майкла Китона, Евы Грин, Дэнни ДеВито, Коллина Фаррела и других.

Фильм Дамбо от Disney выйдет в широкий прокат 28 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер мультфильма с Хью Джекманом и Зои Салданой