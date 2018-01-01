Вышел трейлер мультфильма с Хью Джекманом и Зои Салданой

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Недостающее звено /Скриншот из трейлера

Анимационная студия Laika готовит к выходу очередной проект, который называется Недостающее звено. Совсем недавно на YouTube был опубликован первый трейлер грядущего мультфильма.

Лента расскажет об отважном исследователе Фросте, решившем показать всему миру необычных созданий, о которых люди могли слышать в сказках или легендах. Он открывает существо, являющееся недостающим звеном в эволюционной лестнице человека и предков, а зовут его Линк. Он монстр, только необычный монстр, а интеллектуальный и очень общительный, обладающий положительными качествами. И ученый понимает, что его нужно привести к родным.

Официальный постер мультфильма Недостающее звено /Wikipedia

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Студия Laika разрабатывает кукольную анимацию с использованием технологии стоп-кадра. На их счету такие знаменитые мультфильмы, как Труп Невесты, Каролина в стране кошмаров и Кубо: Легенда о Самурае.

Озвучат персонажей голливудские звезды - Зои Салдана, Зак Галифианакис, Хью Джекман и другие.

Недостающее звено появится на больших экранах 5 апреля 2019 года.

Трейлер в оригинале:

Трейлер с любительской озвучкой:

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