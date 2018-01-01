Забавные зверушки: Вышел трейлер Тайной жизни домашних животных 2

Комедийный мультфильм вернется на экраны в 2019 году

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Вышел трейлер мультфильма Тайная жизнь домашних животных /Flickr

Мультфильм о питомцах, которые живут своей жизнью втайне от хозяев, уже в 2019-ом году вернется на экраны, а сейчас миру представлен первый трейлер грядущей ленты.

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В Тайной жизни домашних животных 2 вернуться все знакомые персонажи. Пока детали сюжета отсутствуют, но, судя по трейлеру, пса Макса (главного персонажа) ожидают непростые испытания, ведь хозяйка впервые его повела к ветеринару, а в очереди вокруг все зверушки сходят с ума.

Постер второй части /Wikipedia

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Первая часть мультфильма вышла в 2016 году и рассказывала все о том же терьере Максе, к которому подселили дворнягу. Однако они становятся командой, чтобы противостоять Снежку, собравшему легион брошенных животных, которые собираются напасть на других.

Премьера второй часть мультфильма о питомцах состоится 20 мая 2019 года.

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