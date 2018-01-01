Шрека переснимут создатели Гадкого я

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Шрека переснимут /Flickr

Знаменитый мультфильм, снятый студией DreamWorks, переснимут с новой историей. Стало известно, что перезапуском уже начала заниматься студия Universal, а также к работе подключены продюсеры анимационных лент Гадкий я и Миньоны.

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Пока все детали перезапуска хранятся в тайне, однако уже известно, что авторы не собираются рассказывать заново знакомую зрителям историю, а наоборот - напишут абсолютно новый сюжет о жизни и приключениях огра. Стоит отметить, что также ведутся переговоры с актерами, озвучившими главных персонажей, по поводу их возвращения. Это Эдди Мерфи, Майк Майерс и Антонио Бандерас, голосами которых говорили Осел, Шрек и Кот в сапогах.

Первая часть Шрека стала успешной и довольно популярной. Мультфильм о зеленом огре и его друзьях заработал 484 миллиона долларов при бюджете в 60 миллионов. Также за ним последовали следующие части, сериалы и даже спин-офф про Кота в сапогах. А кроме этого во всем мире выпускали игрушки, одежду, игры и прочий мерчендайз по вселенной Шрека.

Ранее сообщалось о том, что Пиратов Карибского моря переснимут