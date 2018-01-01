Том и Джерри станут фильмом с живыми актерами

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Том и Джерри станут фильмом /Flickr

В 2013 году на киностудии Warner Brothers было образовано подразделение Warner Animation Group, первый проектом которого стал мультфильм Лего Фильм. Теперь же в планах у компании развивать анимационные проекты, учитывая, что раньше их было большое количество.

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Сейчас студия начинает разработку фильма о Томе и Джерри - мышонке и коте, которые находятся в постоянном противостоянии. В ленте они будут анимированы благодаря живым актерам, однако разговаривать не будут, как и в классическом мультсериале. Warner хотят видеть на посту режиссера Тима Стори, который утверждал, что любит популярных Тома и Джерри.

Том и Джерри /Flickr

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Из таких же гибридных лент сейчас в разработке Космический Джем 2, в котором звезда баскетбола Леброн Джеймс появится на экране вместе с героями Looney Tunes, а также картина про хитрого койота. Стоит отметить, что Крис Коламбус (режиссер первых Гарри Поттеров и Один дома) станет продюсером фильма про Скуби-Ду.

Ранее сообщалось о том, что фильм Флэш перенесли на 2021 год