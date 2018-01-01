Не такой уж и быстрый: Фильм Флэш перенесли на 2021 год

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Флэш /Flickr

Долгожданная полнометражная картина о самом быстром человеке на Земле, который облачен в красный костюм и очень остроумно шутит, выйдет позже, чем ожидалось. Все дело в загруженном графике актера, исполняющего главную роль - Эзры Миллера.

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Причиной отсутствия времени для Флэша является то, что Эзра играет одно из персонажей в фильме Фантастические твари. Уже следующим летом начнутся съемки третьей части, а плюс ко всему - сценарий ленты про бегуна даже не готов. Его несколько раз переписывали, меняли режиссеров, и в итоге процесс написания не окончен. Постановщиками в данный момент являются Джон Дейли и Джонатан М. Голдштейн - сценаристы недавнего блокбастера Человек-паук: Возвращение домой. Стоит отметить, что ранее начало съемок фильма Флэш было назначено на весну 2019-го, но теперь дата изменена. Таким образом, премьера картины об участнике Лиги Справедливости оказалась перенесена на 2021 год.

Киновселенная DC испытывает различные проблем - от критики в адрес фильмов до проблем с актерами. Лига Справедливости (в которой впервые полноценно появился Флэш Миллера) считается провальной из-за критики и сборов. Warner решили поменять подход к экранизациям комиксов, поэтому грядущий Аквамен, как минимум, внешне будет отличаться от прошлых кинолент.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда