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Майкл Джордан попадает к зверушкам из Looney Tunes /Скриншот из трейлера Космический Джем

Анимационный сериал Looney Tunes от студии Warner Bros. был очень популярен в прошлом веке. В 1996 году его персонажи перебрались в большое кино под названием Космический Джем. По сюжету на Багза Банни и его друзей нападают мультмонстры из другой планеты. Чтобы решить ситуацию, зверушки предлагают сыграть на спор в баскетбол и зовут к себе в команду Майкла Джордана.

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Фильм был очень популярен в США и за его пределами, а позже сняли продолжение Looney Tunes: Снова в деле, в котором речь пошла о поисках алмаза. Не так давно стало известно, что уже началась работа над второй частью фильма Космический Джем, сценарий к которой пишет Эндрю Додж. Также в фильме может снятся звезда баскетбола Леброн Джеймс, но окончательный ответ он даст, когда увидит готовый сценарий. Помимо него, в фильме могут сняться и другие известные баскетболисты.

Леброн Джеймс во время баскетбольного матча /Getty Images

Сесть в режиссерское кресло проекта может Теренс Нэнс. Совсем недавно на канале HBO стартовал его режиссерский проект – В свободном улете.

Детали сюжета пока неизвестны. Будем ждать новостей!

Ранее стало известно о том, что студия Warner была против того, чтобы Хит Леджер играл Джокера