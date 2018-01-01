Звезда Дэдпула снимется в Звездных Войнах

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Актриса из Дэдпула сыграет в Мандалорце /Кадр из фильма Дэдпул

Популярная актриса Джина Карано, игравшая в блокбастере Дэдпул злодейку по имени Ангельская пыль, присоединилась к сериалу Мандалорец, который находится во вселенной Звездных Войн.

Джина Карано /Flickr

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В новом проекте будут показаны изменения, которые произошли после того, как разрушилась Галактическая империя в эпизоде Возвращение Джедая. В одной из галактик живет представитель расы, которая раньше частенько воевала, а сейчас он пытается выжить в полнейшем хаосе, работая наемником. Этого персонажа воплотит Педро Паскаль, известный по роли в фильме Kingsman, а также по сериалам Игра Престолов и Нарко.

Педро Паскаль в Игре Престолов /Flickr

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Какая именно роль досталась Джине Карано, пока что неизвестно, однако она уже приступила к съемочному процессу, который, к слову, сейчас в полном разгаре.

Дата релиза пока что не называется, однако сериал Мандалорец выйдет на новом стриминг-сервисе Disney+, для которого также готовятся проекты по киновселенной Marvel.

Ранее сообщалось о том, что про персонажа из Звездных Войн снимут еще один сериал