Джереми Айронс сыграет главную роль в сериале Хранители от DC

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Хранители /Flickr

Не так давно стартовали съемки нового сериала Хранители по комиксам DC от канала HBO. Британский актер Джереми Айронс еще несколько месяцев назад присоединился к работе над проектом, однако его персонажа раскрыли только сейчас. Он воплотит на экране Озимандию - одного из ключевых героев истории.

Джереми Айронс /Getty Images

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В сериале Озимандия будет показан постаревшим. Адриан Вейдт (настоящее имя героя) всегда был талантливым защитником и одним из самых амбициозных участников Хранителей. Он очищал города от преступности, а в частности - от наркотиков. Также его называли умнейшим человеком на Земле. После запрета супергеройской деятельности он стал бизнесменом, а также создал огромную катастрофу.

Озимандия (Хранители) /Скриншот из комикса

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Новый многосерийный проект от HBO основан на графическом романе Алана Мура Хранители, в котором рассказывается довольно необычная история о героях в масках. Мрачная антиутопия показала сложных персонажей, крепкий и серьезный сюжет, а также множество исторических отсылок.

Стоит отметить, что в 2009 году роман был экранизирован режиссером Заком Снайдером, однако фильм получил неоднозначные отклики. Одни назвали его чуть ли не шедевром среди супергероики, а другие высказались негативно.

Сериал Хранители выйдет в конце 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что про персонажа из Звездных Войн снимут еще один сериал