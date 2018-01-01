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Про персонажа из Звездных Войн снимут еще один сериал

Disney готовит очередной проект по вселенной Звездных Войн
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Про Кассиана Андора снимут сериал
Про Кассиана Андора снимут сериал
/Flickr

В 2016 году состоялась премьера спин-оффа (побочного проекта) Звездных Войн, которая называлась Изгой-один. Теперь же студия Disney готовит приквел (предысторию) об одном из главных персонажей блокбастера.

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Разведчик Кассиан Андор (да, о нем пойдет речь) появился впервые в Изгое-один, а сыграл его актер Диего Луна, который также исполнит главную роль в новом проекте. Его персонаж в оригинальном фильме входил в отряд, который был намерен украсть планы Звезды Смерти, однако в конце он погиб, поэтому сериал расскажет его предысторию.

У проекта пока нет названия, однако точно известно, что он выйдет на цифровой площадке Disney+, для которой уже снимается один сериал по вселенной Звездных Войн, носящий название Мандалорец, а его сюжет развернется после событий Возвращения Джедая (1983).

Детали сюжеты пока не раскрыты, а съемки должны стартовать в начале 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что про Мстителей снимут сериал

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