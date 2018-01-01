В новом эпизоде Звездных войн вернется каноничный злодей - СМИ

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Дарт Вейдер и Палпатин /Flickr

Съемки девятого эпизода фантастической саги Звездные войны сейчас проходят во всю, а также обрастают новыми слухами и фанатскими теориями. Совсем недавно к работе над картиной примкнул актер Мэтт Смит, известный зрителям по сериалу Доктор Кто.

Мэтт Смит /Getty Images

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В The Weekly Planet Podcast утверждают, что именно Смит воплотит на экране знаменитого императора Палпатина, который был одним из главных злодеев в классических фильмах о Звездных войнах. Именно там он был убит Дартом Вейдером. Стоит отметить, что согласно информации, в грядущей ленте появится именно молодой Палпатин, однако, как именно он перенесся (или ожил) во время действия фильма - неизвестно.

Император Палпатин /Flickr

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Также существует мнение, что к роли знаменитого злодея вернется Иен МакДермид, который уже воплощал этот образ. А Мэтт Смит, в свою очередь, предстанет в его молодом обличии в видениях Кайло Рена.

Детали сюжета девятого эпизода Звездных войн держаться в строгом секрете. Блокбастер выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Люк Скайуокер разыграл фанатов Звездных Войн