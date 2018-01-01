Выход нового сезона Игры Престолов снова перенесли

Однако на этот раз примерную дату релиза назначили на более раннее время

Поделись







Новый сезон выйдет в апреле 2019-го /Flickr

Канал HBO уже не раз переносил дату премьеры восьмого сезона знаменитого сериала Игра Престолов. Сейчас над ним идет кропотливая работа, становятся известны многие сюжетные детали, а также начинается производство спин-оффов.

Читай также: ТОП-5 суперских фильмов с Эмилией Кларк

Масштабный финал начнется с дома Старков, куда прибылf Дейенерис Таргариен перед битвой с армией ходоков. Весь сезон, состоящий из 6 эпизодов, каждый из которых будет иметь продолжительность примерно полтора часа, снимали почти год. Стоит отметить, что создатели уже заявляли о том, что в 2019-ом году выйдет только первая половина финала, однако эта информация уже опровергнута. Также перед объявлением даты прошлого сезона боссы HBO делали прямую трансляцию в интернете, в ходе которого сообщали точную дату выхода, так что вполне возможно, что в этот раз фанатов ожидает нечто схожее.

HBO поделились новым промо-роликом о том, что уже происходило в сериале, а в конце сообщили, что выход восьмого сезона назначен на апрель 2019-го года. Это значит, что он состоится несколько раньше, чем предполагалось ранее, а точнее - сообщалось, что релиз перенесен на конец мая - начало июня 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал о двух новых сериалах по Игре Престолов