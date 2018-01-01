Выход нового сезона Игры Престолов снова перенесли
Канал HBO уже не раз переносил дату премьеры восьмого сезона знаменитого сериала Игра Престолов. Сейчас над ним идет кропотливая работа, становятся известны многие сюжетные детали, а также начинается производство спин-оффов.
Читай также: ТОП-5 суперских фильмов с Эмилией Кларк
Масштабный финал начнется с дома Старков, куда прибылf Дейенерис Таргариен перед битвой с армией ходоков. Весь сезон, состоящий из 6 эпизодов, каждый из которых будет иметь продолжительность примерно полтора часа, снимали почти год. Стоит отметить, что создатели уже заявляли о том, что в 2019-ом году выйдет только первая половина финала, однако эта информация уже опровергнута. Также перед объявлением даты прошлого сезона боссы HBO делали прямую трансляцию в интернете, в ходе которого сообщали точную дату выхода, так что вполне возможно, что в этот раз фанатов ожидает нечто схожее.
HBO поделились новым промо-роликом о том, что уже происходило в сериале, а в конце сообщили, что выход восьмого сезона назначен на апрель 2019-го года. Это значит, что он состоится несколько раньше, чем предполагалось ранее, а точнее - сообщалось, что релиз перенесен на конец мая - начало июня 2019-го.
Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал о двух новых сериалах по Игре Престолов