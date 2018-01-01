Джордж Мартин рассказал о двух новых сериалах по Игре Престолов

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Новые сериалы расскажут о предках Дейенерис Таргариен /Flickr

Известный американский автор Джордж Р.Р. Мартин, написавший цикл Песнь Льда и Пламени, по которому снят хит Игра Престолов, рассказал о своей новой работе. Именно готовящаяся к выходу рукопись ляжет в основу для двух новых сериалов, которые расскажут предысторию одноименного проекта.

Джордж Р.Р. Мартин /Getty Images

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Огонь и Кровь - такое название носит первый том истории, в которой читателям (а в дальнейшем - и зрителям) расскажут историю семьи Таргариен. Действия развернуться за много лет до событий оригинальных романов. 70-летний писатель отметил, что также поведает об Эйгоне Завоевателе - человеке, создавшем железный трон. А плюс ко всему там прольется свет на тайну запрета входа в Валирию и то, как у Дейенерис оказались яйца дракона.

Книга будет представлена уже в этом году, а сразу после этого Мартин продолжит работать над новым томом Песни Льда и Пламени. Также сейчас в разработке еще один проект по этой же вселенной, в котором раскроется история Белых Ходоков, а также будет рассказано многое о Вестеросе.

Ранее сообщалось о том, что Наоми Уоттс снимется в сериале по Игре Престолов