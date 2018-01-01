Создатель Игры Престолов рассказал о подтексте сериала

Поделись







Джордж Мартин рассказал о подтексте Игры Престолов /Flickr

Знаменитый автор Джордж Р.Р. Мартин, написавший цикл Песнь Льда и Пламени, в который входит Игра Престолов, рассказал о глобальной проблеме, которая отражена в его произведении. Так, писатель говорит о том, что помимо драконов, сюжетных поворотов и сражений в сериале говорится об опасности глобального потепления.

Джордж Р. Р. Мартин вместе с актерами из Игры Престолов /Getty Images

Читай также: Декорации Игры Престолов превратят в туристический городок

Зима близко - такую фразу не раз употребили за все сезоны герои проекта, но от огромной проблемы, способной уничтожить весь мир, всех их отвлекает борьба за власть, деньги и свой статус. Мартин проводит параллель с тем, что происходит в настоящем мире. Он делится мнением, что люди пекутся над очень важными проблемами (гражданские права, политика, социальная справедливость), однако есть угроза глобального потепления, которая способна уничтожить нашу планету. Именно ее люди игнорируют и меняют на решение проблем менее масштабных.

Стоит отметить, что Джордж Мартин также поведал, кто из его персонажей похож на Дональда Трампа. Им оказался Джоффри Баратеон. По словам писателя, он и Трамп находятся на одном уровне зрелости.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов может стать новым Бондом