Наоми Уоттс снимется в сериале по Игре Престолов

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Наоми Уоттс сыграет в спин-оффе Игры Престолов /Getty Images

Восьмой сезон Игры Престолов станет последним, однако, зрители смогут наслаждаться другими проектами из вселенной книг Джорджа Р. Р. Мартина. Так, недавно канал HBO объявил о спин-оффе (побочном проекте) знаменитого сериала.

Игра Престолов /Flickr

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Главную героиню в проекте сыграет актриса Наоми Уоттс. Имя ее персонажа еще называется, но уже известно о том, что она светская леди с очень темным прошлым. Сообщается, что в сериале появится множество колоритных мужских и женских персонажей, а события будут происходить за несколько тысячелетий до Игры Престолов. Также проект раскроет множество секретов о Вестеросе и поведает историю Белых ходоков.

Джейн Голдман (Люди Икс, Kingsman) займется сценарием вместе с Джорджем Р. Р. Мартином. Также они станут продюсерами сериала.

Ранее сообщалось о том, что создатель Игры Престолов рассказал о подтексте сериала