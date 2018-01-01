Фильмы Marvel стали самыми популярными среди пользователей Google

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Кинокомиксы от Marvel стали самыми популярными по запросам в Google /Flickr

Корпорация Google, которая является одной из самых крупных в мире, представила миру рейтинг поисковых запросов, которые они публикуют ежегодно. Самыми популярными фильмами во всем мире стали блокбастеры от Marvel.

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Таким образом, один из самых кассовых фильмов года Черная Пантера занял 1-ое место в списке, за ним Дэдпул 2, а закрывает тройку недавно вышедший Веном. Стоит отметить, что на 4-ом месте также расположился фильм, снятый по комиксам этого же издания. Им стали Мстители: Война бесконечности.

Среди актеров первенство досталось Сильвестру Сталлоне. К слову, один из отцов издания Marvel Стэн Ли, скончавшийся совсем недавно, оказался на 4 месте по годовым запросам в общем. Там же за ним последовала и Черная Пантера.

Ранее сообщалось о том, что Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам