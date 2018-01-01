Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам

Студия во второй раз повторила рекордные показатели за всю историю кино

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Disney снова заработали 7 миллиардов долларов /Flickr

Студия-титан Walt Disney Pictures в 2016-ом году смогла заработать 7,6 миллиардов долларов благодаря кассовым сборам своих фильмов, установив абсолютный рекорд, ведь такого результата не удавалось достичь никому. Теперь они же снова приблизились к собственному показателю спустя 2 года.

Мстители: Война бесконечности /Flickr

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Компания уже перешагнула отметку в 7 миллиардов благодаря таким блокбастерам, как Мстители: Война Бесконечности (2 млрд), Черная пантера (1,34 млрд) и Суперсемейка 2 (1,24 млрд). Доходов добавили и другие картины, вышедшие под эгидой Disney, в числе которых Человек-Муравей и Оса, а также Хан Соло: Звездные войны. Истории.

Через неделю (19 декабря) свет увидит еще одна ожидаемая лента от киностудии, которая называется Мэри Поппинс возвращается. Знаменитые персонажи должны принести большие сборы до конца года, которые, возможно, смогут поставить новый рекорд в истории.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер блокбастера Мстители 4: Финал