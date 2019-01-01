Новый взгляд: Появился драйвовый трейлер блокбастера Капитан Марвел
Не так давно миру был представлен полноценный трейлер долгожданной картины Капитан Марвел, которая расскажет о Кэрол Дэнверс - обычной девушке, однажды наткнувшейся на инопланетный корабль и оказавшейся вдали от Земли. Именно там она стала членом отряда другой расы, но вернулась на родную планету, так как той грозила большая опасность.
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Сеть довольно неоднозначно отреагировала на предыдущий ролик, ведь зрители заявили, что героине не хватает харизмы и положительных эмоций. В этот раз Marvel представили более драйвовое видео, которое исправляет всю ситуацию, а также показывает новый взгляд на грядущий блокбастер.
Капитан Марвел отправится покорять кинотеатры Украины уже 7 марта 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что Дэдпул попал в команду Мстителей в новой версии трейлера