Просто отпад: Как отреагировали критики на фильм Капитан Марвел

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Первые отзывы критиков о Капитане Марвел /Flickr

Долгожданный блокбастер Капитан Марвел выйдет на больших экранах уже в марте, однако западные кинокритики смогли оценить ленту раньше премьеры и оставить о ней отзывы. Несмотря на массу негативных комментариев, которые были написаны на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, обзорщики похвалили фильм.

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Стоит отметить, что совсем недавно группа неизвестных стала писать отрицательные отзывы о блокбастере, называя актрису Бри Ларсон мужененавистницей и расисткой, а саму картину обвинили в пропаганде феминизма. Однако это не повлияло на критиков и, судя по прогнозам, не должно отразиться на кассовых сборах.

В социальных сетях пишут, что фильм точно передает дух фантастики из 90-ых, а также отличается от остальных картин киновселенной психоделичностью, чудаковатостью и загадочностью. Отмечают также, что в фильме все на своих местах (и смешное, и крутое).

Отзыв кинокритика /Twitter

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Также критики подчеркивают игру Бена Мендельсона (он сыграл главного злодея), а вместе с ним говорят, что пришли в восторг от Сэмюела Л Джексона, кота и Лашаны Линч, появление которой добавляет эмоционального веса фильму.

Отзыв кинокритика /Twitter

Кроме этого пишут, что зрители будут в восторге от фильма.

Отзыв кинокритика /Twitter

А другие говорят, что фильм - просто отпад, а всех фанатов ждут приятные сюрпризы. Бри Ларсон, в свою очередь, называют потрясающей.

Отзыв кинокритика /Twitter

Некоторые же замечают, что фильм не соответствует ожиданием, а также является странной картиной о космосе.

Отзыв кинокритика /Twitter

С другой стороны критики рассказывают, что лента хоть и местами хромает, но является хорошим примером сложенного, смешного и полного неожиданностей проекта, а Бри Ларсон и Бен Мендельсон, по их словам, достойны похвалы.

Отзыв кинокритика /Twitter

Капитан Марвел отправится в украинские кинотеатры 7 марта.

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий отрывок из блокбастера Капитан Марвел