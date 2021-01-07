Вышел впечатляющий отрывок из блокбастера Капитан Марвел

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Вышел отрывок из Капитана Марвел /Flickr

Долгожданный супергеройский фильм Капитан Марвел, в котором главные роли исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюел Л Джексон, уже совсем скоро появится в украинских кинотеатрах. Студия Marvel продолжает подогревать интерес зрителей, выпуская различные промо-материалы к ленте, и теперь порадовала еще одним.

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На официальном YouTube-канале студии появился свежий видеоролик, который является отрывком из фильма Капитан Марвел. В нем показана впечатляющая и захватывающая экшен-сцена драки главной героини и неизвестного врага на крыше поезда, который едет прямиком в тоннель. Параллельно в видео показывают Ника Фьюри и Фила Коулсона, который является агентом секретной организации Щ.И.Т.

Кинокомикс Капитан Марвел отправиться покорять украинский прокат 7 марта.

Ранее сообщалось о том, что в Капитане Марвел главной звездой стал кот