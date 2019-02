В Капитане Марвел главной звездой стал кот

Небольшое количество зрителей уже смогли посмотреть и оценить долгожданный супергеройский блокбастер Капитан Марвел, который выйдет в широкий прокат уже в марте. Их реакция оказалось очень неожиданной, ведь, по словам редактора Collider, те назвали главной звездой картины кота по имени Гусь.

Hearing #CaptainMarvel screened. After it ended everyone was talking about the cat. Stole the show. Must. See. This. Movie. Stat. pic.twitter.com/WRozSmpbdX