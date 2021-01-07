В Капитане Марвел главной звездой стал кот

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В Капитане Марвел зритилей покорил кот Гусь /Flickr

Небольшое количество зрителей уже смогли посмотреть и оценить долгожданный супергеройский блокбастер Капитан Марвел, который выйдет в широкий прокат уже в марте. Их реакция оказалось очень неожиданной, ведь, по словам редактора Collider, те назвали главной звездой картины кота по имени Гусь.

Hearing #CaptainMarvel screened. After it ended everyone was talking about the cat. Stole the show. Must. See. This. Movie. Stat. pic.twitter.com/WRozSmpbdX — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 30 января 2019 г.

Персональный постер с котом:

Кот Гусь /Flickr

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О милом питомце пока ничего не известно, однако существует теория, что именно он станет причиной лишенного глаза Ника Фьюри. Причиной тому является то, что в одной из выпущенных фигурок к фильму кот заключен в кандалы и на него надет намордник. Будет он положительным животным или нет, можно будет узнать лишь после полноценной премьеры картины, однако, судя по информации, к нему было прикована львиная доля внимания.

Фото фигурки Ника Фьюри и закованного кота /Twitter

Фильмы киновселенной Marvel славятся довольно необычными, часто забавными и привлекательными второстепенными персонажами. Так, например, в ленте Доктор Стрэндж многим запомнился плащ с его неспокойным поведением, в Человеке-Муравье разговорчивый Луиз, а в Стражах Галактики обаятельный и милый Грут.

Украинская премьера супергеройской картины Капитан Марвел состоится 7 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что в Сети показали усердные тренировки Бри Ларсон для роли в Капитан Марвел