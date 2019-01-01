Букмекеры назвали главных кандидатов на Оскар-2020

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Джокер /Flickr

До вручения самой престижной кинопремии Оскар-2020 осталось еще полгода, однако букмекеры уже начинают оценивать шансы актеров и кинолент на попадание в списки номинантов и даже победителей. Так, самым главным претендентом на лучшую мужскую роль, по мнению экспертов, является Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в кинокомиксе Джокер. Его премьера состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале.

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Среди других актеров, которые могут быть отмечены золотой статуэткой, находятся и Том Хэнкс, сыгравший в фильме Прекрасный день по соседству, и Тэрон Эджертон, перевоплотившийся в Элтона Джона в Рокетмене. Также возможным претендентом стал Антонио Бандерас, снявшийся в ленте Боль и Слава.

Букмекеры назвали также и фильмы, которые могут стать лучшими в году, по мнению Американской киноакадемии. В их число вошли Однажды в Голливуде от Квентина Тарантино и Брачная История от Ноа Баумбака.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино завершит карьеру масштабным "суперфильмом"