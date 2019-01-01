"Будет еще круче": Том Холланд высказался об уходе Человека-Паука из MARVEL

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Том Холланд в роли Человека-паука /Flickr

Совсем недавно стало известно, что один из ключевых персонажей в киновселенной Marvel Человек-паук покинул ее из-за разногласий между студией Disney, снимающей блокбастеры франшизы, и Sony, которой принадлежат права на персонажа. Теперь же об этой скандальной новости высказался и сам исполнитель роли супергероя актер Том Холланд.

Том Холланд /Getty Images

Он рассказал, что работа, продолжавшаяся в течение пяти лет, принесла пять хороших картин. Холланд назвал это время отличным, а также поведал о будущих проектах со своим участием.

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"Кто знает, что будет в будущем? Я лишь знаю, что продолжу играть Человека-паука и отлично проводить время. Как бы мы ни решили действовать, будет весело. Будущее Человека-паука будет другим, но все таким же клевым и потрясающим, и мы найдем новые способы сделать его еще круче", - резюмировал Том Холланд.

Напомним, что последний блокбастер о Человеке-пауке от Marvel и Sony вышел этим летом и заработал в прокате более 1-го миллиарда долларов. Он носит название Человек-паук: Вдали от дома.

Ранее сообщалось о том, что фанаты Человека-паука собрались штурмовать офис SONY