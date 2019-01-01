Напряжение растет: Фанаты Человека-Паука собрались штурмовать офис SONY

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Человек-Паук /Flickr

Выход Человека-Паука из киновселенной Marvel в результате разногласий между Disney и Sony породил волну негативной реакции от фанатов. Но обычным недовольством ситуация не обошлась, и теперь поклонники супергероя собрались штурмовать штаб-квартиру студии Sony в Нью-Йорке.

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На странице встречи, созданной в Facebook, организаторы призвали одеваться в костюм Паучка и требовать, чтобы его вернули в ряды киновселенной. Сообщается, что это будет мирная демонстрация, а насилие на ней будет недопустимо. Кроме этого, фанаты начали постить на страничке различные мемы, касающиеся этой темы.

"М... Мистер Старк!!"

"Питер"

Мем про Человека-Паука /facebook.com/events/369203277080665

" - Окей, ничего не вышло. Я должен забрать костюм назад.

- Надолго?

- Навсегда."

Мем про Человека-Паука /facebook.com/events/369203277080665

Напомним, что фильм Человек-Паук: Вдали от дома вышел в прокат этим летом. Его разрабатывали Marvel совместно с Sony.

Ранее сообщалось о том, что фильмы Marvel собрали крупнейшую сумму за 2019-ый