Миллиарды долларов: Фильмы Marvel собрали крупнейшую сумму за 2019-ый

Блокбастеры от Marvel с начала года собрали более 5 миллиардов долларов

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Киновселенная MARVEL /Flickr

Супергеройские фильмы, входящие в киновселенную Marvel, в этом году не только помогли побить рекорд Disney по кассовым сборам, но и свой собственный. Сообщается, что с начала 2019-го года блокбастеры студии собрали более 5 миллиардов долларов.

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Так, заработок Marvel зависел от лент Капитан Марвел (1,128 млрд), Человек-Паук: Вдали от дома (1,098 млрд) и Мстители: Финал, собравший во всем мире 2,795 миллиарда долларов, а также ставший самым кассовым фильмом всех времен. В целом кассовые сборы всех картин киновселенной перевалили за 23 миллиарда.

Напомним, что последним вышедшим фильмом из киновселенной Marvel является Человек-Паук: Вдали от дома. Следующий - Черная Вдова, который выйдет 22 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что появились сюжетные детали блокбастера Тор 4 от Marvel