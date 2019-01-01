Появились сюжетные детали блокбастера Тор 4 от Marvel

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Тор /Flickr

Долгожданный четвертый фильм о Торе, который носит название Тор: Гром и Любовь, обзавелся свежими подробностями, которыми поделились источники изданий Fandom Wire и HN Entertainment. Сообщается, что в блокбастере помимо Натали Портман вернутся и другие герои.

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Так, согласно предоставленной информации, Локи, брат Тора в исполнении Тома Хиддлстона, после путешествий в сольном сериале использует Камень Бесконечности и вернется в основную сюжетную линию, попав прямиком в события четвертого Тора. К слову, с собой он прихватит и Мьельнир (молот Тора), с помощью которого Джейн Фостер сможет стать Женщиной-Тором. Однако, стоит отметить, что данная информация все еще может быть опровергнута студией.

Тор и Локи /Flickr

Также сообщается, что одним из важнейших персонажей фильма станет каменный друг бога грома по имени Корг, появившийся в Торе 3 или Мстителях: Финал. Его снова сыграет Тайка Вайтити, который также займет режиссерское кресло супергеройской ленты.

Выход блокбастера Тор: Гром и Любовь от студии Marvel запланирован на 3 ноября 2021 года.

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