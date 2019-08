Появились первые подробности о Черной Пантере 2 от MARVEL

Поделись







Стало известно, кто может стать злодеем в Черной Пантере 2 /Flickr

Долгожданный блокбастер Черная Пантера 2 от Marvel обзавелся первые подробностями о сюжете. Их сообщил источник издания We Got This Covered, который является близким к студии.

По существующей информации, Marvel определились с главным злодеем для сиквела своего хита. Им может стать Нэмор Подводник - один из самых старых персонажей у издания, являющийся королем Атлантиды и мутантом (его часто сравнивают с Акваменом от DC). Он появлялся на страницах комиксов в амплуа и героя, и злодея, а также сотрудничал со Мстителями, фантастической Четверкой, Людьми Икс и другими. Также появился слух, что на эту роль рассматривают актера Генри Голдинга.

Нэмор /Flickr

Напомним, что фильм Черная Пантера вышел в 2018-ом году и стал хитом проката, заработав во всем мире 1,34 миллиарда долларов. Дата выхода второй части неизвестна, а режиссер снова станет Райан Куглер.

