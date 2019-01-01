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Появились первые подробности о Черной Пантере 2 от MARVEL

Инсайдеры раскрыли сюжетные подробности будущего блокбастера
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Стало известно, кто может стать злодеем в Черной Пантере 2
Стало известно, кто может стать злодеем в Черной Пантере 2
/Flickr

Долгожданный блокбастер Черная Пантера 2 от Marvel обзавелся первые подробностями о сюжете. Их сообщил источник издания We Got This Covered, который является близким к студии.

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По существующей информации, Marvel определились с главным злодеем для сиквела своего хита. Им может стать Нэмор Подводник - один из самых старых персонажей у издания, являющийся королем Атлантиды и мутантом (его часто сравнивают с Акваменом от DC). Он появлялся на страницах комиксов в амплуа и героя, и злодея, а также сотрудничал со Мстителями, фантастической Четверкой, Людьми Икс и другими. Также появился слух, что на эту роль рассматривают актера Генри Голдинга.

Нэмор
Нэмор
/Flickr

Напомним, что фильм Черная Пантера вышел в 2018-ом году и стал хитом проката, заработав во всем мире 1,34 миллиарда долларов. Дата выхода второй части неизвестна, а режиссер снова станет Райан Куглер.

Ранее сообщалось о том, что появились новые вырезанные сцены из Мстителей 4

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