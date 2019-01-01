Появились первые подробности фильма Тор 4 от MARVEL

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Что известно о фильме Тор 4 /Flickr

Четвертый сольный фильм об одном из участников команды Мстителей, боге грома Торе уже войдет в четвертую фазу киновселенной Marvel. Студия сообщила, что к своей роли вернется бессменный Крис Хемсворт, а также назвала имя режиссера блокбастера.

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К работе над картиной вернется Тайка Вайтити, снявший третью часть под названием Рагнарек, которую очень тепло приняли зрители и критики. Он должен был поставить экранизацию манги Акира для Warner Brothers, однако из-за проблем с производством снова перекочевал к Marvel. Помимо режиссуры Вайтити также напишет и сценарий к ленте.

Даты производства фильма Тор 4 пока не названы. Предыдущая часть под названием Тор: Рагнарек вышла в 2017-ом году.

Ранее сообщалось о том, что появились первые подробности сериала о Мстителях от Marvel