"Я в восторге": Квентин Тарантино назвал любимый фильм MARVEL

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Тор: Рагнарек /Flickr

Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино в своем недавно интервью для журнала Empire рассказал о том, какой же кинокомикс ему больше всего по душе. Так, он заявил, что намерен ознакомиться с блокбастером Мстители 4, а для этого смотрит все фильмы киновселенной Marvel, ведущие к последнему.

Квентин Тарантино /Getty Images

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Постановщик рассказал, что отстал от такого рода блокбастеров на четыре года, а последними, которые он смотрел в кинотеатре, были Чудо-Женщина и Черная Пантера. Также Тарантино сообщил, что следующий в очереди - Доктор Стрэндж, а недавно он оценил фильм Тор 3: Рагнарек. Я в полном восторге. Мой любимый фильм франшизы со времен Мстителей, - резюмировал режиссер о последней части саги про бога грома.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино раскритиковали за фильм Однажды в Голливуде