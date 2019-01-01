Тор, Енот и Тони Старк: Появились новые вырезанные сцены из Мстителей 4

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Вышли удаленные сцены из Мстителей: Финал /Flickr

Уже второго августа состоится цифровой релиз главного блокбастера 2019-го года и самого кассового фильма в истории Мстители: Финал от Marvel. К выходу фильма на интернет-площадках студия представила и несколько вырезанных сцен.

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В одном из эпизодов Тони Старк и Пеппер Потс ведут непринужденную беседу о поведении ручного альпаки, в другом - Тор и енот Ракета на Асгарде, точнее - то, что не попало в сам фильм. Енот также появился и в другой сцене, где удивлялся тому, что Мстители долго сражались с армией читаури, в ответ на что Старк выбрил ему макушку. Также можно увидеть, как Роудс спрашивает у Капитана Америка о том, почему тот не выпрыгнул из самолета в событиях ленты Первый мститель.

Кроме этого, в подборке присутствует и расширенная сцена после смерти Железного Человека.

Напомним, что релиз блокбастера Мстители: Финал на цифровых площадках состоится 2-го августа.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам