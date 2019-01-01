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Лучшие из лучших: Мстители и Аладдин победили в кинопремии Teen Choice Awards

Прошла церемония награждения премии Teen Choice Awards-2019
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Мстители: Финал
Мстители: Финал
/Flickr

Совсем недавно состоялось вручение наград победителям молодежной премии Teen Choice Awards, которая вручается самым ярким представителям музыкальной и киноиндустрии по версии подростков от 13 до 19 лет. Абсолютными лидерами среди лауреатов стали проекты от Disney.

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Так, главный блокбастер года Мстители: Финал победил в номинациии Лучший боевик, а лучшими актером и актрисой боевика стали Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон. К слову, Джош Бролин, перевоплотившийся в Таноса, забрал приз за лучшего злодея.

Аладдин Гая Ричи также выиграл, как лучший фэнтезийный фильм, а наградами еще и отметили Уилла Смита за роль Джинна и Наоми Скотт за Жасмин.

Аладдин
Аладдин
/Flickr

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Лучшим драматическим фильмом стал После, лучшими актерами этого жанра назвали Джозефину Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина, а лучшей комедией стали Безумно богатые азиаты.

Стоит отметить, что был выбрал и лучший летний фильм в номинации Choise Summer. Им стал Человек-Паук: Вдали от дома, а Том Холланд и Зендая стали лучшими летними актером и актрисой.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам

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Teen Choice Awards кинопремия победители лауреаты Мстители: Финал Аладдин Disney Marvel Человек Паук Все теги
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