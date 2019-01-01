Лучшие из лучших: Мстители и Аладдин победили в кинопремии Teen Choice Awards
Совсем недавно состоялось вручение наград победителям молодежной премии Teen Choice Awards, которая вручается самым ярким представителям музыкальной и киноиндустрии по версии подростков от 13 до 19 лет. Абсолютными лидерами среди лауреатов стали проекты от Disney.
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Так, главный блокбастер года Мстители: Финал победил в номинациии Лучший боевик, а лучшими актером и актрисой боевика стали Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон. К слову, Джош Бролин, перевоплотившийся в Таноса, забрал приз за лучшего злодея.
Аладдин Гая Ричи также выиграл, как лучший фэнтезийный фильм, а наградами еще и отметили Уилла Смита за роль Джинна и Наоми Скотт за Жасмин.
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Лучшим драматическим фильмом стал После, лучшими актерами этого жанра назвали Джозефину Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина, а лучшей комедией стали Безумно богатые азиаты.
Стоит отметить, что был выбрал и лучший летний фильм в номинации Choise Summer. Им стал Человек-Паук: Вдали от дома, а Том Холланд и Зендая стали лучшими летними актером и актрисой.
Ранее сообщалось о том, что Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам