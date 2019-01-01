Человек-Паук покинул киновселенную MARVEL

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Человек-Паук /Flickr

Один из участников команды Мстителей, дружелюбный сосед супергерой Человек-Паук, под маской которого скрывается Питер Паркер, больше не является частью киновселенной Marvel. Все дело в том, что студия Sony, которой принадлежат права на использование персонажа, не смогла снова договориться с Disney о совместном производстве блокбастеров.

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Как сообщают инсайдеры, студия Disney намеревалась финансировать 50% фильмов, которые разрабатывались бы вместе с Sony, но, соответственно, они хотели получать и 50% от прибыли. Последних же такой расклад не устроил, и они отказались от дальнейшего сотрудничества. Стоит отметить, что Sony хотели сохранить прежние условия, когда Disney получали лишь 5% от сборов за первый день проката. Также существует информация, что глава Marvel Кевин Файги должен сфокусировать внимание на собственных проектах, ведь теперь он получил в распоряжение и персонажей, ранее принадлежавших Fox. Вселенная Человека-Паука же его отвлекала бы от работы.

Человек-Паук /Flickr

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Уточняется, что Sony планирует выпустить еще 2 фильма про Паучка с Томом Холландом, которые поставит Джон Уоттс. Примечательно, что именно Человек-Паук: Вдали от дома, вышедший в прокат этим летом, стал самым кассовым фильмом от Sony (1,109 млрд долларов), побив рекорд 007: Скайфолл (1,108 млрд).

Источники также сообщают, что данный разрыв в сотрудничестве не окончательный, а в дальнейшем студии смогут договориться о совместном производстве фильмов.

Ранее сообщалось о том, что фильмы Marvel собрали крупнейшую сумму за 2019-ый