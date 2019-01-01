Юрий Горбунов получил 7 миллионов на Безумную Свадьбу 2

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Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie

Одна из самых успешных украинский комедий Безумная Свадьба (Скажене Весілля), заработавшая в прокате более 54 миллионов гривен, уже в конце 2019-го пополнится сиквелом. Теперь же стало известно, какую сумму выделило государство продюсеру ленты Юрию Горбунову.

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Сообщается, что Госкино (Держкіно) на этот раз предоставило 7 миллионов гривен, а весь бюджет продолжения комедии составил 15 млн. Стоит отметить, что первая часть обошлась создателям в 10,8 миллионов, а государство тогда согласилось выделить 1,18 млн грн.

Сюжет второй части Безумной Свадьбы пока не раскрывается. Известно, что в отличие от афрофранцузского жениха, удивившего отца невесты, зрители увидят еще более экстравагантного мужчину. Премьера сиквела состоится 25-го декабря 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба получила ремейк в Литве