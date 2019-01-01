Потап рассказал о жизни с Каменских и уходе артистов из группы Mozgi

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Потап дал большое интервью /instagram.com/realpotap/

Популярное YouTube-шоу Слава+ с ведущим Славой Деминым не так давно вернулось с новыми выпусками. На этот раз гостем программы стал рэп-исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который дал откровенное большое интервью.

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В ходе часового выпуска Алексей рассказал о работе в шоу-бизнесе, о том, как хотел закрыть проект Время и Стекло, о написании хита Имя 505, о философии в песнях, о заработке, о клипах, хайпе, а также о новом альбоме и сольной карьере в целом. Артист также поведал о своем детстве, характере, отношении к журналистам, о совместной жизни с Настей Каменских, о том, какая его супруга дома, о быте, участии в телешоу, долгах и создании рифм. Кроме этого, он рассказал о сольном проекте Эда и Руса - артистов группы Mozgi, раскрыв, что совсем скоро они уйдут из коллектива, ведь он был для них трамплином.

Выпуск шоу Слава+ с Потапом за сутки набрал 26 тысяч просмотров на YouTube.

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