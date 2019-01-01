Alyona Alyona рассказала о личной жизни, работе уборщицей и влиянии Децла

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Alyona Alyona и ведущие ВПИСКА /instagram.com/vasya_tru/

Украинская рэп-артистка Alyona Alyona стала новой звездной гостьей на YouTube-шоу ВПИСКА, где дала большое и откровенное интервью, показала свою квартиру, а также свозила ведущих в родные края. Примечательно, что исполнительница давала ответы на украинском языке, несмотря на то, что сама программа и ее ведущие русскоязычные.

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Алена Саврененко (наст. имя - прим. ред.) рассказала о том, почему снимает "убитую" квартиру, где она одевается в большие вещи, как снимались некоторые клипы, включая Рыбки 2, кем были ее главные враги в детстве, а также о том, что она обожала в юности ходить на дискотеки. Кроме этого, артистка поделилась откровениями об отношениях с рэпером, рассказала, готова ли ходить на свидания, показала свои детские фотографии, поведала об отношении к движениям бодипозитива и феминизма, рассказала о работе в садике, уборщицей и в социальной службе. Также Алена призналась, как на нее повлиял Децл, как относится к женскому рэпу, для чего она живет, и почему для нее важно разговаривать и исполнять песни только на украинском языке.

Выпуск шоу ВПИСКА с Alyona Alyona за сутки набрал более 150 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков на YouTube.

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