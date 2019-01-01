"Если обидят - зови меня": Alyona Alyona выпустила клип о борьбе с буллингом

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Alyona Alyona - Буллинг /Скриншот с YouTube

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona не так давно высказалась о буллинге в своем Instagram, рассказав о своем опыте столкновения с этой проблемой. Теперь же она выпустила музыкальное видео снято в уже привычном для ее стиля, которое так и назвала - Буллинг .

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Сама Алена предстала в клипе в образе так называемой супергероини нашего времени, которая вмешивается в ситуации с травлей, унижениями и нападками от одних детей к другим, помогая спасти пострадавших. В треке же она рассказала о тех, кто отличается от остальных из-за своей внешности, сексуальной ориентации или же мышления.

Клип Alyona Alyona - Буллинг вышел на YouTube-канале рэперши и за несколько часов набрал более 50 тысяч просмотров.

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