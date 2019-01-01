"Это бомбезно": Jerry Heil порвала YouTube продолжением хита Охрана Отмена

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Jerry Heil /Скриншот с YouTube

Популярная украинская певица Jerry Heil не так давно покорила все музыкальные площадки хитом Охрана Отмена, который стал вирусным. Теперь же она представила его продолжение, которое получило название Вільна Каса (Свободная касса) вместе с клипом на YouTube.

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Исполнительница предстала в ярких нарядах с не менее ярким видеорядом. В самой же песне Jerry Heil иронично высказалась о некоторых бытовых ситуациях, а также призвала ценить девушек за то, что у них внутри, и не судить по внешности.

Слушатели похвалили новую работу, отметив, что это новый хит, а также назвали певицу очень талантливой. Комментаторы также позитивно высказались о самой идее клипа, назвав его "бомбезным", а также поблагодарили артистку за то, что она продвигает украинский язык и возрождает украинскую музыку.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Jerry Heil - Вільна Каса (Свободная касса) за несколько часов набрал более 110 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков. Видеоработа попала в тренды украинского YouTube.

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