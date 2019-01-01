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Вслед за Джамалой: Jah Khalib порвал YouTube дуэтом с MARUV

Артисты выпустили песню По Льду
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Maruv записала трек с Jah Khalib
Maruv записала трек с Jah Khalib
/instagram.com/maruvofficial/

Новый альбом рэпера Jah Khalib под названием Выход в свет ознаменовался не только премьерой совместной песни с Джамалой, но и дуэтом с певицей Maruv. Музыканты представили композицию По Льду.

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Трек с Maruv вышел также лирическим, как и с Джамалой, однако здесь украинская певица спела не на привычном для себя английском языке, а на русском. В самом же тексте поется о преодолении всех проблем, а также о поддержке друг друга в отношениях.

Трек Jah Khalib, Maruv - По льду уже послушали 143 тысячи раз на YouTube, а также поставили 7 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Jah Khalib рассказал о переезде в Киев из РФ и скандале с порнозвездой

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