Jah Khalib рассказал о переезде в Киев из РФ и скандале с порнозвездой

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Jah Khalib на шоу Ходят Слухи /instagram.com/raminalalala/

Знаменитый казахстанский хип-хоп-исполнитель Jah Khalib дал большое интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале Ходят Слухи. В нем артист эксклюзивно рассказал о многих вещах, которые произошли в его жизни за последнее время.

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В ходе часового интервью исполнитель поведал о том, почему переехал в Киев из Москвы. По его словам, в столице Украины у него лучше протекает творчество, а также он любит гулять по Крещатику и Майдану Независимости. Кроме этого, в Киеве у него много друзей и коллег, в том числе Kyivstoner, Монатик и Джамала. О совместной работе с последней Jah Khalib также рассказал и даже показал отрывок из нее.

Кроме этого, артист поделился новостью о том, что готовит песню с Киевстонером, как относится к Оксимирону и Ольге Бузовой, показал отрывки из нескольких новых треков, а также в деталях поведал о скандале с порнозвездой Лолой Тейлор (как выяснилось, они друзья) и о том, что в СМИ появлялись слухи о том, что Jah Khalib болен СПИДом. Данную информацию рэпер с насмешкой опроверг.

Интервью Jah Khalib на канале Ходят Слухи уже посмотрели 190 тысяч раз, поставили 12 тыс лайков и меньше тысячи дизлайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что ведущая шоу Ходят Слухи рассказала о конфликте с Kyivstoner