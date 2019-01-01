"За душу берет": Вышла долгожданная песня Джамалы и Jah Khalib

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Jah Khalib, Jamala /instagram.com/jamalajaaa

В Сети появилась долгожданная совместная песня украинской певицы Джамалы и казахстанского хип-хоп-исполнителя Jah Khalib, который не так давно переехал в Киев. Новинка называется Кохаю и она входит в новый альбом музыканта под названием Выход в свет.

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В треке Jah Khalib зачитал свои куплеты на русском языке, а Джамала, в свою очередь, спела строчки, написанные на украинском. Песня вышла лирической и чувственной, а кроме этого, ее расхвалили слушатели в соцсетях. Фанаты написали, что она берет за душу, назвали "чем-то нереальным", а также похвалили за украинский язык.

Комментарий на YouTube /Скриншот

За несколько часов композиция Jah Khalib, Jamala - Кохаю набрала 40 тысяч прослушиваний на YouTube. Весь альбом также доступен на канале рэпера в вышеупомянутом видеохостинге.

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