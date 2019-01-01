Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Ирландец /Flickr

2019-ый близится к своему концу, поэтому многие издания и те, кто причастен к кинематографу, начинают подводить киноитоги года. Национальный совет кинокритиков США уже успел выбрать лучший фильм и им стал гангстерский эпос Ирландец от Мартина Скорсезе.

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Самым выдающимся режиссером года, по мнению критиков, был признан Квентин Тарантино, выпустивший ленту Однажды в Голливуде. Призы за актерство были отданы Адаму Сэндлеру (Неограненные драгоценности) и Рене Зелльвегер (Джуди), а за роли второго плана были отмечены Брэд Питт (Однажды в Голливуде) и Кэти Бэйтс (Дело Ричарда Джуэлла).

Лучший иностранным фильмом назвали Паразитов, лучшим мультфильмом - Как приручить дракона 3, лучший адаптированный сценарий - Ирландец, лучший актерский ансамбль - Достать ножи, а Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши получат специальную награду под названием Иконы.

Церемония награждения состоится 8-го января 2020-го года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке назвали лучший независимый фильм 2019-го