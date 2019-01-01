Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019-го года

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Квентин Тарантино /Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, который в этом году выпустил свой девятый фильм Однажды в Голливуде, совсем недавно рассказывал о ленте, которую посчитал одной из лучших за 2019-ый год. Теперь маэстро в интервью сайту Awards назвал целых три картины, которые полюбились ему за этот год больше всего.

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В тройку Тарантино в этот раз вошли Хищники от Александра Ажа (как раз их он уже и называл), а также Доктор Сон Майка Флэнегана, снятый по Кингу, и гангстерская сага Ирландец от Мартина Скорсезе.

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