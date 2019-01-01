В США назвали главных претендентов на Оскар-2020

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Претенденты на Оскар-2020 /Flickr

Американские аналитики из компании Gold Derby традиционно за несколько ближе к концу года оценили шансы различных фильмов на победу в кинопремии Оскар, назвав самых главных претендентов на статуэтку.

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Главной лентой, которая может одержать приз в номинации Лучший фильм, специалисты назвали драму Ирландец режиссера Мартина Скорсезе. Второй место в списке занял Однажды в Голливуде от Тарантино, а продолжают пятерку лидеров-претендентов Брачная история, Паразиты и 1917.

Кроме этого, аналитики назвали и режиссеров, которые, скорее всего, смогут сдать обладателями оскара. Среди них - Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Сэм Мендес, Пон Джун-Хо и Ноа Баумбах. Лауретами в номинации Лучший актер могут стать Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Антонио Бандерас или же Лео ДиКаприо. А победу за Лучшую актрису прогнозируют Рене Зелльвегер, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и Сирше Ронан.

Напомним, что официальный список номинантов на кинопремию Оскар будет объявлен 13-го января 2020-го, а церемония награждения состоится уже 10 февраля.

Ранее сообщалось о том, что The Independent назвали лучшие фильмы десятилетия