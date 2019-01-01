Кинокритики Лос-Анджелеса выбрали лучший фильм года

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Лучшие фильмы года по версии кинокритиков из Лос-Анджелеса /Flickr

К подведению итогов года присоединилась и Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса, которая назвала лучшие фильмы, вышедшие в 2019-ом, а также тех, кто имел к ним причастие. Главной картиной, по мнению профессионалов, стал триллер Паразиты от Пона Джун Хо, которого также признали и лучшим режиссером.

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Антонио Бандераса (Боль и слава) критики назвали лучшим актером, Мэри Кэй Плэйс (Диана) - лучшей актрисой, а лучшим мультфильмом стал Я потеряла свое тело. Приз за второплановую актерскую игру получили Сон Кан Хо из Паразитов и Дженнифер Лопез из Стриптизерш.

Стоит отметить, что фильму Ирландец кинокритики отдали второе место в главной номинации, а его постановщик Мартин Скорсезе также получил серебро в номинации лучший режиссер.

Ранее сообщалось о том, что в Америке определили лучшие фильмы и сериалы 2019 года