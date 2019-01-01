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Названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории

Актеры, заработавшие больше всего
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Актеры с самыми крупными гонорарами в истории
Актеры с самыми крупными гонорарами в истории
/Getty Images

Совсем недавно стало известно, какие киноактеры получили самые высокие гонорары в истории кино. Такой список опубликовал сайт Just Jared, а вошли в него известные на весь мир голливудские звезды.

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Лидировал в рейтинге Киану Ривз, который заработал 250 миллионов долларов за роль Нео в фантастическое трилогии фильмов Матрица. На втором месте оказался Брюс Уиллис, получивший за фильм Шестое Чувство $120 млн, а на третьем и четвертом - Том Круз (Война Миров) и Уилл Смит (Люди в Черном 3), гонорары которых составили по $100 млн.

На пятой позиции, как ни странно, снова расположился Круз с гонораром размером в $75 миллионов за боевик Миссия Невыполнима: Протокол Фантом. Он же занял и десятое место за первую часть той же франшизы, которая принесла ему $70 млн. На шестом, седьмом и восьмом месте - Роберт Дауни-младший с фильмами Мстители: Финал, Мстители: Война бесконечности и Железный человек 3. Марвеловские блокбастеры позволили ему заработать по $75 млн. И девятое место заняла Сандра Буллок, которая получила 70 миллионов за ленту Гравитация.

Ранее сообщалось о том, что голливудские кинокритики назвали главного режиссера десятилетия

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