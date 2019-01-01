Голливудские кинокритики назвали главного режиссера десятилетия

Поделись







Дени Вильнев /Getty Images

Различные американские и мировые кинокритики к концу года выбирают лучшие фильмы 2019-го и всего десятилетия в целом. Однако на этот раз Ассоциация кинокритиков Голливуда решила определиться с кинорежиссером, достойным звания главного постановщика 2010-ых.

Читай также: ТОП-5 гениальных фильмов Дени Вильнева

Таким был назван канадец Дени Вильнев, снявший Бегущего по лезвию 2049, Прибытие и Пленницы. За свою карьеру он поставил несколько лент, которые в основном позитивно были оценены зрителями и критиками. Его наградят уже 9-го января.

В данный момент Вильнев занят съемками фантастической ленты Дюна, которая выйдет в мировой прокат 17 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что кинокритики Лос-Анджелеса выбрали лучший фильм года